На восстановление разрушенного Чернигова понадобится не менее 4 лет, - мэр

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что для того, чтобы отстроить разрушенный российскими войсками город, понадобится минимум четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, если отстраивать быстро и иметь полный объем средств, то на восстановление понадобится четыре года.

Также он добавил, что за такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях. Однако реальность может быть другой, потому что, например, в Украине пока нет технологий демонтажа поврежденных "мощных бетонных домов", расположенных в окружении других многоэтажек.

Поэтому сейчас городские власти систематизируют данные о разрушениях.

Кроме того, мэр отметил, что формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды, или и с привлечением иностранных специалистов. Это нужно, чтобы убытки, причиненные коммунальным помещением, инфраструктурным объектам, школам, больницам, жилым домам и тому подобное, были надлежащим образом оформлены и задокументированы.

"Война еще не закончилась. Она может вернуться в любую минуту. Косвенно подтверждение ужасов, которые перенес Чернигов, мы видим из количества ящиков от русского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120-го калибра", - рассказал городской голова.

К тому же серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов.

"Нет людей, чтобы все это посчитать, очень большой объем работы. Убытки огромные - на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ надо около 200-300 млн евро", - сказал Атрошенко.

Также городской голова подчеркнул, что состояние поврежденных зданий и коммуникаций придется тщательно изучать экспертам, прежде чем приступать к восстановительным работам.