Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: "дела открывали из-за политической деятельности"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности. Так он ответил президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видеообращение Бондаренко опубликовал на своей Facebook-странице.

Он заявил, что дела против него открывали, в частности, и за то, что Зеленский стал президентом.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - сказал он.

Кроме того, он сказал Зеленскому, что "ему на местных выборах в Черкассах нечего ловить".

Напомним, сегодня во время пресс-конференции Зеленский заявил, что не знает, как говорить с городским главой, который имеет 19 уголовных производств и, что не сядет за один стол с такими бандитами. Так он ответил на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины о том, верит ли президент в народовластие так, как перед выборами.

Кроме того, украинский президент заявил, что переворотов в Украине не надо. Если людям не нравится власть, то для этого есть закон об импичменте.