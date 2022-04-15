Мэр Бучи: 85% тел погибших в городе - с отверстиями от пуль
Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что почти у 85% тел всех погибших местных жителей были обнаружены следы отверстия от пуль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федорука во время телемарафона.
"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, - с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", - сказал он.
Он также рассказал о том, что в пятницу должны завершиться работы по извлечению тел погибших местных жителей на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где обнаружили вторую братскую могилу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче.
Мы также писали о том, что правоохранители задержали мужчину, который в Буче помогал российским военным обустраивать огневые позиции. Стороннику "русского мира" вручили подозрение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.