Мэр Борисполя рассказал о ситуации в городе и что с продуктами

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал о ситуации в городе и что произошло за сутки с начала нападения России на Украину. Он также отметил, что хотя ночь была непростой из-за атак оккупантов, Бориспольская ОТО "ходит под Богом".

Об этом 25 февраля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борисенко.

"Я хочу сказать, что наши военные очень большие молодцы! И реально они должны ощущать нашу поддержку - каждого гражданина Украины, каждого жителя Борисполя", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что все бомбоубежища, подвалы и укрытия - открыты для людей, а если на дверях будет замок, то его просто снимают. Исключением могут быть только бомбоубежища, которые используются не для гражданских, а для спецслужащих.

На сегодняшний день в Борисполе возможны перебои с поставками хлеба. Относительно такой ситуации с другими продуктами - пока нет информации. Борисенко полагает, что перебоев с продуктами не должно быть.

Комендантский час в Борисполе соблюдался нормально, и в ночное время людей на улице почти не было. Все поступавшие звонки на линию "102" правоохранители отрабатывали.

Единственное замечание у Борисенко - относительно светомаскировки. Так, он решительно заявляет, что свет в ночное время все должны выключать в своих домах, а также гасить освещение в торговых точках и возле них, вывески.

"Это реально спасает наши с вами жизни. Поэтому следующая ночь, я дума, тоже будет непростой... Я еще раз хочу предупредить, что весь свет должен быть выключен!" - подчеркивает мэр Борисполя.

Борисенко призвал граждан оказывать волонтерскую помощь для наших защитников, и сдавать кровь (нужно минимум 100 человек) в центральной больнице для раненых.

Видео: мэр Борисполя рассказал о ситуации в городе