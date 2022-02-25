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Украинцам показали маяки для наведения ракет: увидите - выводите из строя

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Пятница 25 февраля 2022 07:31
Украинцам показали маяки для наведения ракет: увидите - выводите из строя Фото: маяк для наведения ракет (Верховна Рада Украины)
Автор: Роман Мирончук

Украинцев призвали обращать внимание на маяки для наведения ракет, которые используют российские военные. Если вы их заметили, то необходимо сразу выводить из строя или же сообщать в полицию.

Об этом сообщает Верховна Рада Украины в своем Telegram-канале.

Как выглядят маяки для наведения

Маяки для наведения ракет (фото: Верховна Рада Украины)

Напомним, в Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые очень хорошо были слышны жителям левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышен звук пролетающего самолета или беспилотника.

Противовоздушная оборона ВСУ сработала и уничтожила российский летательный аппарат, но его осколки упали на многоэтажный жилой дом, после чего произошло возгорание.

На место сразу же выехали спасатели. Изначально сообщалось, что травмы получили 3 человека, но потом количество пострадавших увеличилось до 8.

Мы также писали о том, что в Украине на нескольких направлениях идут активные бои. ВСУ отражают атаку российских войск. В частности, бои идут на северном направлении - в районах Победы и Глухова, на юге - в районе Херсона, и в юго-западной части Черноморской зоны.

Кроме того, на Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.

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