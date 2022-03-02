Мэр Белой Церкви показал последствия ракетного удара по городу

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Белая Церковь Киевской области. Мэр города Геннадий Дикий показал последствия инцидента и рассказал, что взрыв произошел возле Горбатого моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Геннадия Дикого в Facebook.

По его словам, сейчас там осматривают место и пока пострадавших не обнаружено. Дикий также призвал местных жителей быть осторожными и спускаться в укрытие при ракетных обстрелах.

По данным главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы, оккупанты попали в предприятие по изготовлению металла. По предварительным данным, жертвы отсутствуют.