Мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак уходит в отставку

Она заверила, что останется в городе и продолжит работать на его благо

Мэр города Белгорода-Днестровский Одесской области Алла Гинак уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам городского главы, причина, которая заставила её принять такое решение, это прежде всего состояние политической борьбы в городе, в связи с чем не удаётся решить многочисленные проблемы.

"Знаю, что мое обращение о роспуске депутатского корпуса - это долгая процедура, которая скорее всего не увенчается успехом. Ведь они же уже пришли на сессию. Правда собиралась они трижды и вопросы так и не поддержаны, но это уже детали. Это все ни к чему хорошему город не приведёт и единственным правильным решением я считаю сложение мною полномочий городского головы", - написала Гинак.

Она заверила, что останется в городе и продолжит работать на его благо.

Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.