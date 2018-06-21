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Интервью

Мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак уходит в отставку

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:57
Фото: Алла Гинак (facebook.com/alla.under)
Фото: Алла Гинак (facebook.com/alla.under)

Она заверила, что останется в городе и продолжит работать на его благо

Мэр города Белгорода-Днестровский Одесской области Алла Гинак уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам городского главы, причина, которая заставила её принять такое решение, это прежде всего состояние политической борьбы в городе, в связи с чем не удаётся решить многочисленные проблемы.

"Знаю, что мое обращение о роспуске депутатского корпуса - это долгая процедура, которая скорее всего не увенчается успехом. Ведь они же уже пришли на сессию. Правда собиралась они трижды и вопросы так и не поддержаны, но это уже детали. Это все ни к чему хорошему город не приведёт и единственным правильным решением я считаю сложение мною полномочий городского головы", - написала Гинак.

Она заверила, что останется в городе и продолжит работать на его благо.

Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.

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Теги публикации: Одесса, отставка, мэр, Белгород-Днестровский  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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