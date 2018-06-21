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Мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак йде у відставку

НовиниПолітика    21.06.2018 - 14:57
Фото: Алла Гінак (facebook.com/alla.under)
Фото: Алла Гінак (facebook.com/alla.under)

Вона запевнила, що залишиться в місті і продовжить працювати на його благо

Мер міста Білгород-Дністровський Одеської області Алла Гінак йде у відставку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами міського голови, причина, яка змусила її прийняти таке рішення, це перш за все стан політичної боротьби в місті, у зв'язку з чим не вдається вирішити численні проблеми.

"Знаю, що моє звернення про розпуск депутатського корпусу - це довга процедура, яка швидше за все не увінчається успіхом. Адже вони вже прийшли на сесію. Правда збиралася вони тричі і питання так і не підтримані, але це вже деталі. Це все ні до чого хорошого місто не приведе і єдиним правильним рішенням я вважаю складання мною повноважень міського голови", - написала Гінак.

Вона запевнила, що залишиться в місті і продовжить працювати на його благо.

Нагадаємо, 7 червня депутати Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в ході позапланової сесії проголосували за відставку мера міста Віктора Пароконного.

МВС оголосило в розшук мера Добропілля Одеська облрада ухвалила рішення про дострокове складання повноважень депутата Марії Гайдар
Теги публікації: Одеса, отставка, мэр, Белгород-Днестровский  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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