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Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов. Ему грозит пожизненное

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Понедельник 28 марта 2022 22:55
Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов. Ему грозит пожизненное Фото: председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой (facebook.com/balakleyamer)
Автор: Сергей Пышкин

Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой начал сотрудничать с российскими оккупантами. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", - пишет Синєгубов.

За государственную измену Столбовому грозит от 15-летнего заключения до лишения свободы.

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