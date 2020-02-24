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Меньшинство украинцев верят следствию в деле Шеремета

Новости » Общество     24.02.2020 - 14:01
Меньшинство украинцев верят следствию в деле Шеремета
Фото: Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Яне Дугарь (РБК-Украина)

Относительное большинство граждан сомневается в раскрытии дела

Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% украинцев считают эти обвинения обоснованными (6% ˗ вполне обоснованными, 10% ˗ скорее, обоснованными). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В то же время у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

Еще 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Меньшинство украинцев верят следствию в деле Шеремета

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в середине декабря прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. В присутствии президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки руководство Нацполиции назвало имена подозреваемых.

Ими оказались сержант Сил спецопераций и рок-музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военный парамедик Яна Дугарь.

В конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.

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