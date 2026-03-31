Менші групи та більше уваги: як у школах ділитимуть класи на групи за новими правилами

В українських школах змінюють підхід до поділу класів на групи. Відтепер навчальні заклади зможуть працювати з учнями у менших групах - і під час очного навчання, й онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Головне: Початкова школа : 1-4 класи тепер можна ділити на групи для вивчення мов, якщо у класі 24 учні та більше.

: 1-4 класи тепер можна ділити на групи для вивчення мов, якщо у класі 24 учні та більше. Середня та старша школа: Правила поділу залишаються незмінними - від 27 учнів у класі.

Правила поділу залишаються незмінними - від 27 учнів у класі. Онлайн-навчання: Поділ на групи офіційно дозволили під час дистанційки.

Поділ на групи офіційно дозволили під час дистанційки. Профільна школа: У пілотних закладах дозволено об’єднувати учнів з різних класів у групи (мінімум 8 осіб) для вивчення обраних предметів.

У пілотних закладах дозволено об’єднувати учнів з різних класів у групи (мінімум 8 осіб) для вивчення обраних предметів. Терміни: Повністю та на загальнонаціональному рівні ці зміни запрацюють з 2027 року.

Більше можливостей для початкової школи

Головна ідея нововведень - зробити навчання більш гнучким і дати школам інструменти для індивідуальної роботи з учнями.

У початковій школі це нововведення особливо відчутне. Раніше 1-4 класи не ділили на групи під час вивчення української та іноземних мов. Тепер це дозволено, якщо у класі є 24 і більше учнів.

Це означає, що вчитель зможе працювати з меншими групами дітей саме в той період, коли формуються базові навички - зокрема мовні.

Для старших класів правила не змінилися

Для середньої і старшої школи правила залишилися без змін: поділ можливий, якщо у класі понад 27 учнів.

Водночас сам підхід стає більш гнучким - школи зможуть застосовувати його там, де це дійсно потрібно.

Ще одна важлива зміна - поділ на групи тепер дозволили і під час дистанційного навчання. Це означає, що навіть онлайн заняття можна проводити для меншої кількості учнів, що дає змогу вчителю приділити більше уваги кожному.

Нові можливості для профільної старшої школи

Окремо зміни торкнулися старшої профільної школи. У пілотних закладах тепер можна формувати групи не лише в межах одного класу, а об’єднувати учнів з різних класів. Головна умова - у групі має бути щонайменше 8 учнів.

Це відкриває можливість навчатися за вибором: наприклад, школярі з різних класів можуть об’єднатися, щоб вивчати один профільний предмет або курс.

Коли запрацюють зміни

Загальнонаціонально ці зміни запрацюють з 2027 року, коли профільна старша школа буде впроваджена по всій Україні.

У підсумку нові правила дають школам більше свободи в організації навчання, а учням - більше можливостей навчатися у комфортному форматі та отримувати більше уваги від вчителя.