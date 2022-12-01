Менше злочинів та ДТП: поліція розповіла про ситуацію у тиждень блекауту

Під час аварійних відключень світла через обстріл України 23 листопада рівень злочинності вдалося знизити. Поліція збільшила кількість нарядів на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка.

"З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів. Маємо результати", - розповів він.

За словами Клименка, кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем. При цьому поменшало повідомлень про:

шахрайства (на 24%);

викрадення транспортних засобів (на 23%);

крадіжки (на 7%);

пограбування (на 3%).

До того ж за даними очільника поліції, кількість ДТП зменшилась на 13%.

"На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах", - додав він.