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Менше впевненості в майбутньому: споживчі настрої українців погіршилися

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 10:07
Менше впевненості в майбутньому: споживчі настрої українців погіршилися Фото: Споживчі настрої українців погіршилися у квітні 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2023 року Індекс споживчих настроїв в Україні зменшився на 6,6 пунктів та становить 84,6 п. Погіршилися очікування щодо змін особистого матеріального становища та розвитку економіки впродовж року та п’яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 52,2, що на 0,8 п. вище за рівень цього показника у березні. Індекс економічних очікувань у квітні зменшився на 11,5 п. та складає 106,2 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4 п. та складає 122,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,3 п. та складає 172 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 2,5 п. та складає 128,2 п.

"Індекс поточного становища у квітні залишається стабільним, при цьому загальний показник споживчих настроїв дещо знизився за рахунок падіння індексу економічних очікувань. За нашими іншими дослідженнями ми також спостерігаємо зростання частки песимістично налаштованих українців у квітні. Але знову таки, йдеться про очікуванні від майбутнього, а не оцінка стану на даний момент", - коментують аналітики Info Sapiens.

Менше впевненості в майбутньому: споживчі настрої українців погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Інфляційні та курсові очікування в Україні у квітні 2023 року покращилися. Банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 41,38 грн/долар. Банкіри покращили очікування зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 17,4% із 22,9% у січні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу ЗСУ.

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