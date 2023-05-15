Меньше уверенности в будущем: потребительские настроения украинцев ухудшились

В апреле 2023 года Индекс потребительских настроений в Украине упал на 6,6 пункта и составил 84,6 п. Ухудшились ожидания изменений личного материального положения и развития экономики в течение года и пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 52,2, что на 0,8 п. выше уровня этого показателя в марте. Индекс экономических ожиданий в апреле снизился на 11,5 п. и составляет 106,2 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 п. и составляет 122,7 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 п. и составляет 172 п. Ожидания украинцев по курсу гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились 2,5 п. и составляет 128,2 п.

Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. За нашими другими исследованиями мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле, а не оценка состояния на данный момент", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.