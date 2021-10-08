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Меньше теории: Украина переходит на европейскую модель автошкол

Автор: Юлия Бойко

Украина в ближайшее время перейдет на европейскую модель работы автошкол. В частности, на они смогут сократить время подготовки будущих водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, адаптация стандартов к европейским реализуется в рамках курса Украины на вступление в ЕС. На этой неделе Кабинет министров уже принял постановление, которым вносятся изменения в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей

Таким образом, оптимизировано минимальное количество учебных часов для подготовки водителя, но при этом сами автошколы не ограничены в возможности дополнительных занятий. Например, по категории "В" сокращено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов, время практической подготовки не изменено - ​​40 часов.

Кроме того, обновлены темы по теоретической и практической подготовке, добавлен учебный раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)", также введены темы, касающиеся электромобилей.

"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике", - добавил Драпятый.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и ОАЭ взаимно признали водительские права.

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Министерство внутренних дел УкраиныВодительские права