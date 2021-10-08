Менше теорії: Україна переходить на європейську модель автошкіл

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, адаптація стандартів до європейських реалізується в рамках курсу України на вступ до ЄС. Цього тижня Кабінет міністрів вже прийняв постанову, якою вносяться зміни до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв

Таким чином, оптимізовано мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водія, але при цьому самі автошколи не обмежені в можливості додаткових занять. Наприклад, за категорією "В" скорочено час теоретичної підготовки з 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінено - 40 годин.

Крім того, оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, додано навчальний розділ "Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)", також запроваджено теми, що стосуються електромобілів.

"Майбутні водії спочатку будуть проходити весь курс теорії в автошколі, здавати іспит, і тільки після успішного його складання зможуть приступити до практики", - додав Драп'ятий.