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Украина и ОАЭ взаимно признали водительские права. Соглашение вступило в силу

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Киев, Пятница 01 октября 2021 11:39
Украина и ОАЭ взаимно признали водительские права. Соглашение вступило в силу Фото: украинские водительские права признали в ОАЭ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 1 октября, вступил в силу меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных водительских прав. Это упростит обмен документов в странах пребывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Сообщается, что теперь каждый гражданин Украины, который переезжает в ОАЭ, сможет обменять водительские права на эмиратский аналог по упрощенной процедуре. То есть без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Также уточняется, что упрощение касается только категорий "А" и "В". Кроме того, украинские туристы в ОАЭ смогут управлять автомобилем с украинскими водительскими правами без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

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