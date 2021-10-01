Украина и ОАЭ взаимно признали водительские права. Соглашение вступило в силу

Сегодня, 1 октября, вступил в силу меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных водительских прав. Это упростит обмен документов в странах пребывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Сообщается, что теперь каждый гражданин Украины, который переезжает в ОАЭ, сможет обменять водительские права на эмиратский аналог по упрощенной процедуре. То есть без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Также уточняется, что упрощение касается только категорий "А" и "В". Кроме того, украинские туристы в ОАЭ смогут управлять автомобилем с украинскими водительскими правами без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.