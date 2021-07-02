Меньше сахара, картофеля и хлеба: как изменилось питание украинцев за 10 лет

По данным статистического ведомства, в расчете на одного человека в 2020 году потребление мяса и мясопродуктов составило 5,2 кг в месяц. Это чуть больше, чем в 2010 году - 5,1 кг.

Потребление молока и молочных продуктов снизилось с 19,2 до 18,9 кг, потребление яиц с 20 до 19 штук на месяц.

Кроме того, потребление рыбы и рыбопродуктов упало с 1,8 до 1,4 кг, масла с 1,8 до 1,4 кг, сахара с 3,0 до 2,4 кг.

Потребление картофеля снизилось с 7,7 до 6,0 кг, овощей - с 9,5 до 8,7 кг, фруктов, ягод, орехов, винограда осталось на уровне 3,7 кг, хлеба - упало на 9,3 до 8,0 кг в месяц.