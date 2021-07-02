ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців за 10 років

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 липня 2021 13:02
Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців за 10 років Фото: українці скоротили споживання усіх продуктів окрім м'яса та ковбаси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 2010-2020 роки. За цей час впало споживання усіх продуктів, окрім фруктів та м'яса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у розрахунку на одну особу у 2020 році споживання м’яса і м’ясопродуктів становило 5,2 кг на місяць. Це трохи більше, ніж у 2010 році - 5,1 кг.

Споживання молока і молочних продуктів знизилося з 19,2 до 18,9 кг, споживання яєць з 20 до 19 штук на місяць.

Крім того, споживання риби і рибопродуктів впало з 1,8 до 1,4 кг, олії з 1,8 до 1,4 кг, цукру з 3,0 до 2,4 кг.

Споживання картоплі знизилося з 7,7 до 6,0 кг, овочей - з 9,5 до 8,7 кг, фруктів, ягід, горіхів, винограду залишилося на рівні 3,7 кг, хліба - впало на з 9,3 до 8,0 кг на місяць.

Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців за 10 років

Нагадаємо, за даними Держстату, середня енергетична цінність харчування добового раціону українців у 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

Читайте РБК-Україна в Google News
питание Державна служба статистики
NEWS
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні