Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні

Як зазначається в огляді, у грудні 2024 року спостерігалося зниження кількості застрахованих осіб (найманих працівників), яка на 67 тис. осіб була менша за показники грудня 2023 року.

Це пов’язано, із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів, пояснюють у міністерстві.

Кількість застрахованих осіб у 2024 році так і не досягла довоєнного рівня (на 968 тис. осіб менше 2021 року), що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.



За даними Держстату у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 гривні (на 23,1% більше порівняно з 2023 роком), в ІV кварталі 2024 року - 24 153 гривні (зростання на 25,6%).

Найвищими темпами у 2024 році порівняно з 2023 роком зростали зарплати за такими ВЕД: "Інформація та телекомунікації" (на 38,2%), "Будівництво" (на 34,0%),

Лідери по рівню заробітної плати за 2023-2024 роки не змінились - це "Інформація та телекомунікаціїі" (52 457 гривень), "Фінансова та страхова діяльність" (41 384 гривні).



З огляду на останні дані ця тенденція триває і надалі, йдеться в огляді Мінекономіки.

