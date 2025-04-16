ua en ru
Ср, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні

Україна, Середа 16 квітня 2025 14:54
UA EN RU
Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні Фото: Зарплати зростають в Україні, працівників стає все менше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість офіційно працюючих українців зменшилася за три роки майже на 1 млн осіб. Зарплати продовжують зростати високими темпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, у грудні 2024 року спостерігалося зниження кількості застрахованих осіб (найманих працівників), яка на 67 тис. осіб була менша за показники грудня 2023 року.

Це пов’язано, із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів, пояснюють у міністерстві.

Кількість застрахованих осіб у 2024 році так і не досягла довоєнного рівня (на 968 тис. осіб менше 2021 року), що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.
Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні

За даними Держстату у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 гривні (на 23,1% більше порівняно з 2023 роком), в ІV кварталі 2024 року - 24 153 гривні (зростання на 25,6%).

Найвищими темпами у 2024 році порівняно з 2023 роком зростали зарплати за такими ВЕД: "Інформація та телекомунікації" (на 38,2%), "Будівництво" (на 34,0%),

Лідери по рівню заробітної плати за 2023-2024 роки не змінились - це "Інформація та телекомунікаціїі" (52 457 гривень), "Фінансова та страхова діяльність" (41 384 гривні).
Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні

З огляду на останні дані ця тенденція триває і надалі, йдеться в огляді Мінекономіки.
Менше працівників, вищі зарплати: що відбувається на ринку праці в Україні

Нагадаємо, у 2024 році доларова зарплата перевищила довоєнний рівень і досягла 535 доларів. Про те, як змінювалася зарплата українців за останні 30 років, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Міністерство економіки
NEWS
В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: які нові терміни
В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: які нові терміни
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази