Меньше работников, выше зарплаты: что происходит на рынке труда в Украине

Количество официально работающих украинцев уменьшилось за три года почти на 1 млн человек. Зарплаты продолжают расти высокими темпами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (февраль 2025) Минэкономики .

Как отмечается в обзоре, в декабре 2024 года наблюдалось снижение количества застрахованных лиц (наемных работников), которое на 67 тыс. человек было меньше показателей декабря 2023 года.

Это связано с мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов, объясняют в министерстве.

Количество застрахованных лиц в 2024 году так и не достигло довоенного уровня (на 968 тыс. человек меньше 2021 года), что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.



По данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 гривны (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года - 24 153 гривны (рост на 25,6%).

Самыми высокими темпами в 2024 году по сравнению с 2023 годом росли зарплаты по таким ВЭД: "Информация и телекоммуникации" (на 38,2%), "Строительство" (на 34,0%),

Лидеры по уровню заработной платы за 2023-2024 годы не изменились - это "Информация и телекоммуникации" (52 457 гривен), "Финансовая и страховая деятельность" (41 384 гривны).



Учитывая последние данные, эта тенденция продолжается и в далее говорится в обзоре Минэкономики.

