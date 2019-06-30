Менше половини українців упевнені в завтрашньому дні

Фото: мітинг під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше впевнені у завтрашньому дні освічені респонденти

На сьогоднішній день дорослому населенню України притаманне досить неоднозначне ставлення до свого майбутнього: впевненість у завтрашньому дні відсутнія у більшої частини (58%), а присутня у меншості (42%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, найчастіше впевненість у завтрашньому дні схильна демонструвати молодь, а також особи з високим рівнем освіти. Найрідше таку впевненість виявляють особи пенсійного віку, і ті, хто має порівняно невисокий освітній рівень.

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у травні 2019 року були задоволені своїм нинішнім життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. Виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном на ПМЖ.