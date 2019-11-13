Менше половини українців підтримують інтернет-голосування на виборах

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори в смартфоні поки не знаходять підтримки у суспільстві

Запровадження інтернет-голосування на виборах підтримують 37%українців, у той час як 38% респондентів виступають проти. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного в жовтні 2019 року.

Дані опитування свідчать, що українці висловлюють занепокоєння щодо безпеки інтернет- голосування. Зокрема, 51% респондентів вважають, що Інтернет-голосування не повістю гарантує таємницю голосування, наприклад люди побачити екран комп'ютера або мобільного пристрою.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед 2002 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Польовий етап було проведено з 29 вересня по 15 жовтня 2019 р. Похибка вибірки не перевищує 2,2%. Опитування було проведено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.