ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Менше половини українців підтримують інтернет-голосування на виборах

Новини » Політика     13.11.2019 - 17:16
Менше половини українців підтримують інтернет-голосування на виборах
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори в смартфоні поки не знаходять підтримки у суспільстві

Запровадження інтернет-голосування на виборах підтримують 37%українців, у той час як 38% респондентів виступають проти. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного в жовтні 2019 року.

Менше половини українців підтримують інтернет-голосування на виборах

Дані опитування свідчать, що українці висловлюють занепокоєння щодо безпеки інтернет- голосування. Зокрема, 51% респондентів вважають, що Інтернет-голосування не повістю гарантує таємницю голосування, наприклад люди побачити екран комп'ютера або мобільного пристрою.

Менше половини українців підтримують інтернет-голосування на виборах

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед 2002 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Польовий етап було проведено з 29 вересня по 15 жовтня 2019 р. Похибка вибірки не перевищує 2,2%. Опитування було проведено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.

Спікером Сенату Польщі став опозиціонер У "Слузі народу" сумніваються у виборах на Донбасі в найближчі роки
Новини України выборыголосованиеінтернет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся