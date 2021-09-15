ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 22:45
Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минздрава Виктора Ляшко для издания "Слово и дело".

"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что согласно данным МОН в Украине вакцинировано 29% коллективов школ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Украина Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцинация
NEWS
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине