Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минздрава Виктора Ляшко для издания "Слово и дело".
"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.
Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что согласно данным МОН в Украине вакцинировано 29% коллективов школ.