Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минздрава Виктора Ляшко для издания "Слово и дело".

"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.