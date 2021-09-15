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Менше половини. МОЗ назвало відсоток вакцинованих працівників освіти

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Київ, Середа 15 вересня 2021 22:45
Менше половини. МОЗ назвало відсоток вакцинованих працівників освіти Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вакциновано 45% освітян. Рівень щеплення відрізняється в залежності від області й навчального закладу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови МОЗ Віктора Ляшка для видання "Слово і Діло".

"Залежно, де, і в залежності як. Якщо ми беремо в загальному по країні, з урахуванням дитячих садків, початкової школи, шкіл, профтехучилищ та вузів - 45%", - відзначив Ляшко.

Також голова МОЗ додав, що статистика стосується щеплення хоча б однією дозою.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з даними МОН в Україні вакциновано 29% колективів шкіл.

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