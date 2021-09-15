Менше половини. МОЗ назвало відсоток вакцинованих працівників освіти
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вакциновано 45% освітян. Рівень щеплення відрізняється в залежності від області й навчального закладу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови МОЗ Віктора Ляшка для видання "Слово і Діло".
"Залежно, де, і в залежності як. Якщо ми беремо в загальному по країні, з урахуванням дитячих садків, початкової школи, шкіл, профтехучилищ та вузів - 45%", - відзначив Ляшко.
Також голова МОЗ додав, що статистика стосується щеплення хоча б однією дозою.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з даними МОН в Україні вакциновано 29% колективів шкіл.