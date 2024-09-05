Менше половини курcують. Що сталося із автобусами, "подарованими" Києву з початку війни

Які країни передавали Києву автобуси

Із початку повномасштабного вторгнення Київ отримав як гуманітарну допомогу понад сотню автобусів, повідомлялося у жовтні 2023 року на сторінці КП "Київпастранс" у Facebook. Зазначалося, що це допомогло уникнути транспортного колапсу у важкий для міста час.

"Із 2022 року Київ отримав уже 105 автобусів. Зокрема, першими до столиці прибули 11 машин з Риги. Згодом, партнери з Латвії передали Києву ще 10 автобусів. Також одними з перших Києву передали автобуси з Німеччини. Крім того столиця отримала шість автобусів від фінського міста Тампере", - розповіли у комунальному підприємстві.

У "Київпастрансі" зазначили, що автобуси Києву передавали як комунальні підприємства, так і приватні перевізники. Ще три автобуси передали українські благодійники.

Торік у пасажирських перевезеннях були задіяні 75 автобусів від європейських партнерів. Не використовували 4 двоповерхові автобуси MAN – вивчалася можливість експлуатувати їх у післявоєнний час для організації екскурсійних турів для школярів та для організації рейсів туристичними місцями Києва на невеликі відстані.

Також зазначалося, що Київ отримав від Братислави 23 міських автобуси. П’ять із них – як "донори" запчастин. Решту планували після обладнання валідаторами, системами відстеження та інформування пасажирів поставити на маршрути міста та передати до оперативного резерву "Київпастрансу".

Фото: Проїзд у автобусі в Києві (facebook.com/Kyivpastrans)

Скільки автобусів курсують на маршрутах зараз

Пасажири у Києві помітили, що на маршрути, де з початку війни почали курсувати нові автобуси із написами про те, що вони передані з європейських міст, повернулися старіші машини. Зокрема, у спальних районах столиці.

У "Київпастрансі" пояснили, що частина "гуманітарних" автобусів перебувають у резерві або на ремонті.

"Із 2022 року Київ отримав 97 автобусів від європейських партнерів як гуманітарну допомогу. Наразі на маршрутах курсують в щоденному режимі 40 автобусів. Решта перебувають в резерві або проходять технічне обслуговування чи плановий ремонт, - повідомили РБК-Україна у КП "Київпастранс".