Меньше половины курсируют. Что произошло с автобусами, "подаренными" Киеву с начала войны

Какие страны передавали Киеву автобусы

С начала полномасштабного вторжения Киев получил в качестве гуманитарной помощи более сотни автобусов, сообщалось в октябре 2023 года на странице КП "Киевпасстранс" в Facebook. Отмечалось, что это помогло избежать транспортного коллапса в тяжелое для города время.

"С 2022 года Киев получил уже 105 автобусов. В частности, первыми в столицу прибыли 11 машин из Риги. Впоследствии, партнеры из Латвии передали Киеву еще 10 автобусов. Также одними из первых Киеву передали автобусы из Германии. Кроме того, столица получила шесть автобусов от финского города Тампере", - рассказали в коммунальном предприятии.

В "Киевпасстрансе" отметили, что автобусы Киеву передавали как коммунальные предприятия, так и частные перевозчики. Еще три автобуса передали украинские благотворители.

В прошлом году в пассажирских перевозках было задействовано 75 автобусов от европейских партнеров. Не использовались 4 двухэтажных автобуса MAN – изучалась возможность эксплуатировать их в послевоенное время для организации экскурсионных туров для школьников и для организации рейсов по туристическим местам Киева на небольшие расстояния.

Также отмечалось, что Киев получил от Братиславы 23 городских автобуса. Пять из них – как "доноры" запчастей. Остальные планировали после оборудования валидаторами, системами отслеживания и информирования пассажиров поставить на маршруты города и передать в оперативный резерв "Киевпасстранса".

Фото: Проезд в автобусе в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)

Сколько автобусов курсируют на маршрутах сейчас

Пассажиры в Киеве заметили, что на маршруты, где с начала войны начали курсировать новые автобусы с надписями о том, что они переданы из европейских городов, вернулись более старые машины. В частности, в спальных районах столицы.

В "Киевпасстрансе" объяснили, что часть "гуманитарных" автобусов находятся в резерве или на ремонте.

"С 2022 года Киев получил 97 автобусов от европейских партнеров в качестве гуманитарной помощи. В настоящее время на маршрутах курсируют в ежедневном режиме 40 автобусов. Остальные находятся в резерве или проходят техническое обслуживание или плановый ремонт, - сообщили РБК-Украина в КП "Киевпасстранс".