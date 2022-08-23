Дешевле яхты олигарха. Подоляк посчитал, сколько стоит огневой паритет Украины в войне

Для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HІMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".

"1 система HIMARS - 4 млн долларов, 50 систем - 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожения российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем... яхта российского олигарха", - говорит он.

Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

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