Дешевше за яхту олігарха. Подоляк порахував, скільки коштує вогневий паритет України у війні

Для того, щоб Україна досягла вогневого паритету у війні з Росією, потрібно 50 HІMARS, а це за вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"1 система HІMARS - 4 млн доларів, 50 систем - 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення вогневого паритету і знищення російського армійського матеріально-технічного забезпечення менше, ніж... яхта російського олігарха", - каже він.
На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б хід цієї війни".
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.
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