Дешевше за яхту олігарха. Подоляк порахував, скільки коштує вогневий паритет України у війні

Для того, щоб Україна досягла вогневого паритету у війні з Росією, потрібно 50 HІMARS, а це за вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"1 система HІMARS - 4 млн доларів, 50 систем - 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення вогневого паритету і знищення російського армійського матеріально-технічного забезпечення менше, ніж... яхта російського олігарха", - каже він. На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б хід цієї війни".