Менше біженців, більше депортацій. У Німеччині готують кардинальні зміни

Що зміниться для біженців

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що кількість нових заяв на притулок треба знизитися до менш ніж 100 тисяч щороку.

"Це не повинно бути шестизначне число", - наголосив політик. При цьому він підкреслив, що інфраструктура країни - міста, школи, лікарні - перевантажена.

Мерц підтвердив, що новий уряд планує депортувати більше людей та призупинити возз’єднання сімей - відповідно до коаліційної угоди. Він також хоче "примусово відмовляти" в притулку вже на кордоні.

Політик також зазначив, що вже тривають перемовини із сусідніми країнами, зокрема з Австрією, з приводу цього питання.

"Я припускаю, що австрійський уряд так само зацікавлений у розв'язанні проблеми, як і ми", - сказав Мерц.

Кількість біженців хочуть обмежити до 100 тисяч в рік (фото: Getty Images)

Які зміни пропонують в інших сферах

Мерц також не виключив можливості підвищення податків під час своєї каденції. Окрім цього, він зазначив, що з 2031 року проведуть пенсійну реформу, у планах також реформа охорони здоров’я та догляду.

"Я особисто симпатизую обов’язковому страхуванню довгострокового догляду, але це потрібно обговорити в коаліції", - зазначив політик.

Плани щодо України

Кандидат у канцлери підтвердив свою підтримку передачі Україні ракет Taurus, якщо ЄС дійде відповідної згоди.

"Це була б можливість нарешті вивести цю країну стратегічно вперед", - сказав Мерц.

При цьому він підкреслив важливість знищення ключового сухопутного коридору між Росією та Кримом.

Окрім цього, політик засудив атаку РФ на Суми 13 квітня, під час якої загинуло щонайменше 34 людини. Він заявив, що це "Верх віроломства".