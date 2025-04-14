Меньше беженцев, больше депортаций. В Германии готовят кардинальные изменения

В Германии готовятся к радикальному ограничению притока беженцев: ежегодное количество заявок хотят урезать до 100 тысяч. В планах - массовые депортации и замораживание программы воссоединения семей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zeit Online.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что количество новых заявлений на убежище должно снизиться до менее чем 100 тысяч ежегодно.
"Это не должно быть шестизначное число", - подчеркнул политик. При этом он подчеркнул, что инфраструктура страны - города, школы, больницы - перегружена.
Мерц подтвердил, что новое правительство планирует депортировать больше людей и приостановить воссоединение семей - в соответствии с коалиционным соглашением. Он также хочет "принудительно отказывать" в убежище уже на границе.
Политик отметил, что уже ведутся переговоры с соседними странами, в частности с Австрией, по этому вопросу.
"Я предполагаю, что австрийское правительство так же заинтересовано в решении проблемы, как и мы", - сказал Мерц.
Мерц также не исключил возможности повышения налогов во время своей каденции. Кроме этого, он отметил, что с 2031 года проведут пенсионную реформу, в планах также реформа здравоохранения и ухода.
"Я лично симпатизирую обязательному страхованию долгосрочного ухода, но это нужно обсудить в коалиции", - отметил политик.
Кандидат в канцлеры подтвердил свою поддержку передачи Украине ракет Taurus, если ЕС придет к соответствующему согласию.
"Это была бы возможность наконец вывести эту страну стратегически вперед", - сказал Мерц.
При этом он подчеркнул важность уничтожения ключевого сухопутного коридора между Россией и Крымом.
Кроме этого, политик осудил атаку РФ на Сумы 13 апреля, во время которой погибли по меньшей мере 34 человека. Он заявил, что это "Верх вероломства".
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