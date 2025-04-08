Новий шанс для українців у Чехії. Хто і як може отримати 5-річну посвідку на проживання

До 30 квітня українці в Чехії можуть подати документи для отримання дозволу на довгострокове проживання. На нього можуть претендувати особи, які мають статус тимчасового захисту і відповідають певним критеріям.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії .

Хто може отримати посвідку на тривале проживання у Чехії

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування ввели у межах закону Lex Ukrajina 7. Його видаватимуть українцям терміном на 5 років.

Право на посвідку мають особи з тимчасовим захистом, діти до 18 років вказуються у заявці разом із батьками. Подати запит на тривале перебування у Чехії можна тільки онлайн. Це можливо зробити після успішної реєстрації на продовження тимчасового захисту у 2025 році.

Онлайн-платформа працюватиме з 1 по 30 квітня 2025 року.

Умови отримання посвідки

подача заявки на спеціальну посвідку;

проживання з тимчасовим захистом не менше 2 років (до 31 березня 2025 року);

відсутність судимості (не стосується осіб до 15 років);

економічна самостійність;

дохід за 2024 рік - 440 000 крон (плюс 110 000 за кожного члена родини);

неотримання гуманітарної допомоги (у період з 1 жовтня 2024 до 31 березня 2025 року);

безперервне медичне страхування без боргів;

зареєстроване житло;

дійсний закордонний паспорт;

діти 6-14 років мають відвідувати школу.

Перед наданням дозволу на довгострокове проживання українців перевірять, чи вони відповідають необхідним критеріям.

Як подати запит на посвідку

Заявку подають онлайн у власному акаунті на порталі Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Кожна особа старше 18 років подає заявку окремо. Для дітей до 18 років запит подають батьки або представники.

При подачі заявки від сім'ї, усі члени мають висловити свій інтерес на отримання цього дозволу. Один із подружжя створює запит від домогосподарства в системі та запрошує інших. Потрібно буде вказати реєстраційні номери та ІПН.

Власник спеціального дозволу на довгострокове проживання зможе подати заяву на постійне проживання після виконання умови 5 років безперервного проживання в Чехії. При цьому перебування під тимчасовим захистом зараховується як половина терміну, а довгострокове - повністю.

Щоб отримати дозвіл на тривале проживання, потрібно відповідати певним вимогам (фото: Getty Images)