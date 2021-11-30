UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Меньше атак мигрантов, но сильная поддержка Беларуси: что происходит на границе Польши

Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам Жарина, последние сутки были спокойными, но поодинокие атаки все же осуществлялись. Небольшие группы беженцев пытались пересечь границу Польши. В самой большой группе насчитывалось около 30 человек.

"Эта группа пользовалась поддержкой белорусских служб - там были стробоскопы и лазеры, под которыми в офицеров летели камни или куски дерева", - рассказал представитель спецслужб Польши.

По его словам, на уменьшение количества попыток прорвать границу повлияла неблагоприятная погода и побудила мигрантов оставаться в лагерях.

Напомним, в ночь на 29 ноября польские службы задержали 33 мигранта. Они незаконнно пытались пересечь границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша