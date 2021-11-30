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Менше атак мігрантів, але сильна підтримка Білорусі: що відбувається на кордоні Польщі

Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами Жаріна, остання доба була спокійною, але поодинокі атаки все ж таки здійснювалися. Невеликі групи біженців намагалися перетнути кордон Польщі. У найбільшій групі налічувалося близько 30 осіб.

"Ця група користувалася підтримкою білоруських служб - там були стробоскопи та лазери, під якими у офіцерів летіло каміння чи шматки дерева", - розповів представник спецслужб Польщі.

За його словами, на зменшення кількості спроб прорвати кордон вплинула несприятлива погода та спонукала мігрантів залишатися у таборах.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

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Польша