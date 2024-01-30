Менше 1000. Влада Авдіївки назвала точну кількість людей, які залишаються в місті

"Нарешті! Менше 1000", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних жителів. Це ті, хто з початку "гарячої" фази війни свідомо залишилися під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації.

Фото: Евакуація з Авдіївки (t.me/StepanychUA)

"Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими ангелами" і рятувальниками", - написав Барабаш.

Він подякував кожному, хто так чи інакше долучається до такої небезпечної справи, як евакуація мирного населення.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.