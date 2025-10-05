UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Не менше 10 прильотів, кількість поранених зростає: наслідки удару по Запоріжжю на ранок

Фото: пошкоджений будинок у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя: щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що через ворожу атаку руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки і згоріли авто. Окрім того, у будинках вибиті вікна, понівечені подвіржя та фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.

 

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - написав глава ОВА.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня росіяни атакували Запоріжжя з РСЗВ і крилатими ракетами типу «Калібр». В результаті обстрілу було зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено АЗС.

Ближче до ранку ворог завдав ударів ракетами, в результаті чого загорівся багатоповерховий будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки вдень.

В результаті ворожого обстрілу за допомогою до медиків звернулися 42 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні