Не менше 10 прикордонників. Після обстрілу Росія терміново посилила охорону Кримського мосту
Кримський міст після недавніх ударів продовжує працювати, проте неповноцінно. Росіяни посилили охорону незаконно збудованого об'єкта.
Про це заявив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Вони (росіяни, - ред.) настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії", - заявив він.
За словами Плетенчука, Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.
"Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", - сказав він.
Представник ВМС наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, які сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.
"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", - додав Плетенчук.
Вибухи в Криму
12 серпня в Керчі щонайменше два за день прогриміли вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку і стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.
Міноборони РФ звинуватило Україну і заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.
Детальніше про вчорашні вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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