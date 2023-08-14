Не менше 10 прикордонників. Після обстрілу Росія терміново посилила охорону Кримського мосту

Про це заявив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони (росіяни, - ред.) настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії", - заявив він.

За словами Плетенчука, Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.

"Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", - сказав він.

Представник ВМС наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, які сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", - додав Плетенчук.

Вибухи в Криму

12 серпня в Керчі щонайменше два за день прогриміли вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку і стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

Міноборони РФ звинуватило Україну і заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вчорашні вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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