Не меньше 10 пограничников. После обстрела Россия срочно усилила охрану Крымского моста
Крымский мост после недавних ударов продолжает работать, однако неполноценно. Россияне усилили охрану незаконно простроенного объекта.
Об этом заявил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Они (россияне, - ред.) настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России", - заявил он.
По словам Плетенчука, Россия сейчас для дежурства на мосту отправляет не меньше десяти пограничников.
"Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", - сказал он.
Представитель ВМС подчеркнул, что автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за случившихся на нем повреждений. Железнодорожная часть моста работает в более-менее штатном режиме.
"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", - добавил Плетенчук.
Взрывы в Крыму
12 августа в Керчи по меньшей мере два за день прогремели взрывы, Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.
Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.
Детальнее о вчерашних взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.
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