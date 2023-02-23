Менш ніж 10% українців готові на територіальні поступки для швидкого завершення війни

Як зазначають соціологи, у грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником - у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, загальна готовність до "важких компромісів" є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу.

"Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде "продаватися" "мир в обмін території" приречений на провал і несприйняття суспільством", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.