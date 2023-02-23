RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Менее 10% украинцев готовы на территориальные уступки для быстрого завершения войны

Фото: украинцы против территориальных уступок врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу.

"Как можно видеть, украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Пока любой план, где украинцам будет продаваться "мир в обмен территории" обречен на провал и неприятие обществом", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 года среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

Читайте РБК-Украина в Google News