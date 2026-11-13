"Мені ще зарано": командувач ДШВ Апостол оцінив перспективу стати головкомом ЗСУ

"Мені ще зарано. До посади треба дорости професійно, морально і психологічно", - сказав Апостол у відповідь на запитання журналістів.

За його словами, важливий не лише вік офіцера. Значення мають також досвід служби, час на командних посадах, поведінка на полі бою та вміння ухвалювати рішення.

Командувач наголосив, що потрібно формувати кадровий резерв. Офіцери, які сьогодні командують взводами, ротами та батальйонами, через кілька років можуть очолити значно більші військові формування.

У ДШВ прагнуть зберігати перспективних командирів, бо на їхню підготовку потрібні роки. Крім того, у ДШВ є рейтинг командирів, за яким вони можуть просуватися по посадах.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив документ про принципи лідерства у війську, де головною цінністю названо людей.

Також у ньому йдеться про намір зробити службу прогнозованою, зокрема щодо строків, ротації та порядку звільнення.