"Мне еще рано": командующий ДШВ Апостол оценил перспективу стать главкомом ВСУ

Командующий ДШУ Олег Апостол считает, что быстрый карьерный рост военных командиров не всегда оправдан.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Апостол во время встречи с журналистами.
"Мне еще рано. До должности надо дорасти профессионально, морально и психологически", - сказал Апостол в ответ на вопросы журналистов.
По его словам, важен не только возраст офицера. Значения имеют опыт службы, время на командных должностях, поведение на поле боя и умение принимать решения.
Командующий подчеркнул, что нужно формировать кадровый резерв. Офицеры, командующие сегодня взводами, ротами и батальонами, через несколько лет могут возглавить значительно большие военные формирования.
В ДШУ стремятся хранить перспективных командиров, потому что для их подготовки нужны годы. Кроме того, у ДШУ есть рейтинг командиров, по которому они могут продвигаться по должностям.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал документ о принципах лидерства в армии, где главной ценностью названы люди.
Также в нем говорится о намерении сделать службу прогнозируемой, в частности, по срокам, ротации и порядку увольнения.
Также мы писали, что после назначения Драпатого массовых кадровых изменений в ВСУ не произошло.
В то же время, по словам источников издания, на высокие должности активнее продвигают командиров с более низких ступеней.