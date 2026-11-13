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"Мне еще рано": командующий ДШВ Апостол оценил перспективу стать главкомом ВСУ

10:48 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: командующий ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)

Командующий ДШУ Олег Апостол считает, что быстрый карьерный рост военных командиров не всегда оправдан.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Апостол во время встречи с журналистами.

"Мне еще рано. До должности надо дорасти профессионально, морально и психологически", - сказал Апостол в ответ на вопросы журналистов.

По его словам, важен не только возраст офицера. Значения имеют опыт службы, время на командных должностях, поведение на поле боя и умение принимать решения.

Командующий подчеркнул, что нужно формировать кадровый резерв. Офицеры, командующие сегодня взводами, ротами и батальонами, через несколько лет могут возглавить значительно большие военные формирования.

В ДШУ стремятся хранить перспективных командиров, потому что для их подготовки нужны годы. Кроме того, у ДШУ есть рейтинг командиров, по которому они могут продвигаться по должностям.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал документ о принципах лидерства в армии, где главной ценностью названы люди.

Также в нем говорится о намерении сделать службу прогнозируемой, в частности, по срокам, ротации и порядку увольнения.

Также мы писали, что после назначения Драпатого массовых кадровых изменений в ВСУ не произошло.

В то же время, по словам источников издания, на высокие должности активнее продвигают командиров с более низких ступеней.

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