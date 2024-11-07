Менеджерів "Укртатнафти" підозрюють у привласненні майже 6 млрд гривень

Менеджмент однієї з найбільших нафтопереробних компаній України підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень. Нацполіція оголосила підозри учасникам злочинної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та джерела в "Укртатнафта".

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито менеджмент нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном підприємства, що наразі перебуває у власності держави.

Серед фігурантів корупційної схеми - колишні топпосадовці нафтового підприємства, а також шестеро осіб, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії.

За даними слідства, 56-річний ексголова правління нафтопереробної компанії організував укладення договорів з підконтрольними підприємствами на поставку нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн, оплата за які не відбувалася.

Водночас усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли укладатися виключно за згодою правління компанії, а не керівником.

За відсутності такої згоди нафтопереробна компанія поставила замовнику пальне на майже 1 млрд грн.

Не оплативши продукцію підпорядковане підприємство реалізовувало продукцію через мережі підконтрольних АЗС у низці регіонів України.

З 2017 по 2022 рік учасники схеми заволоділи пальним нафтопереробного підприємства на суму понад 5,8 млрд грн.

Поліція провела обшуки

В рамках кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

За результатами заходів вилучено документацію, компʼютерну техніку та "чорнові" записи.

Наразі 8 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення.