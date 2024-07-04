Колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України повідомлено про підозру через розкрадання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Що сталось

Про факт можливого розкрадання гуманітарної допомоги повідомили самі ж працівники Київської міської організації Червоного Хреста.

Згідно з даними слідства, підозрювана, зловживаючи службовим становище, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень. Зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

Також було встановлено, що колишній волонтер організації, діючи із поки що невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста.

Під час обшуків у підозрюваної було виявлено гуманітарну допомогу на суму більше 1 млн гривень.

Також під час обшуків у вищезгаданого колишнього волонтера було вилучено документи, які підтверджують незаконну видачу більше 300 підроблених посвідчень, а також амфетамін.

Фото: ексголову Печерської організації Червоного Хреста підозрюють у розкраданні гуманітарки (t.me/pgo_gov_ua)

Що загрожує

Колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Їй загрожує 12 років тюрми.

Колишньому волонтеру повідомлено підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберіганні амфетаміну.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - додає Офіс генерального прокурора.