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Менеджеров "Укртатнафты" подозревают в присвоении почти 6 млрд гривен

Украина, Четверг 07 ноября 2024 18:18
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Менеджеров "Укртатнафты" подозревают в присвоении почти 6 млрд гривен Фото: Менеджеров "Укртатнафты" подозревают в присвоении почти 6 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Менеджмент одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины подозревается в присвоении почти 6 миллиардов гривен. Нацполиция объявила подозрения участникам преступной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Офис генерального прокурора.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об "Укртатнафте".

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачен менеджмент нефтеперерабатывающего предприятия, а также должностных лиц аффилированных компаний, которые на протяжении 2017-2022 годов незаконно завладели имуществом предприятия, которое находится в собственности государства.

Среди фигурантов коррупционной схемы - бывшие топ-чиновники "Укртатнафты", а также шесть человек, на чьи имена были зарегистрированы аффилированные компании.

По данным следствия, 56-летний экспредседатель правления нефтеперерабатывающей компании организовал заключение договоров с подконтрольными предприятиями на поставку нефтепродуктов на суммы от 1 млн до 1 млрд гривен, оплата за которые не производилась.

В то же время, все соглашения, стоимость которых превышает 10 млн гривен, могли заключаться исключительно с согласия правления компании, а не руководителем.
При отсутствии такого согласия нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топливо почти на 1 млрд гривен.

Не оплатив продукцию, подчиненное предприятие реализовало продукцию через сети подконтрольных АЗС в ряде регионов Украины.

С 2017 по 2022 год участники схемы завладели горючим нефтеперерабатывающим предприятием на сумму свыше 5,8 млрд гривен.

Полиция провела обыски

В рамках уголовного производства полицейские провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

По результатам мероприятий изъята документация, компьютерная техника и "черновые" записи.

В настоящее время 8 участников преступной организации сообщены о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Им грозит наказание в размере до 12 лет лишения.

Дела о присвоении средств

Напомним, что в июле этого года бывшему главе Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины было сообщено о подозрении из-за расхищения гуманитарной помощи.

Более того, в ноябре прошлого года правоохранители обновили подозрения всем участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Все они подозреваются в отмывании 10 млрд гривен.

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