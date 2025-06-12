Посол ЄС пояснила ефективність санкцій проти РФ: "Мене часто про це запитують"

"ЄС уже ухвалив 17 пакетів санкцій. Два тижні тому був затверджений 17-й пакет. Він передбачає досить суттєві обмеження, зокрема щодо так званого тіньового флоту, а також індивідуальні санкції й санкції проти компаній", - нагадала дипломат.

За її словами, Євросоюз не зупиняється, наступний, 18-й пакет вже у розробці. Там планується, зокрема, розширення заходів щодо російського нафтового сектору, банківських транзакцій та додаткові обмеження щодо суден тіньового флоту.

"Ми розглядаємо питання обмеження цін на нафту, трубопровід "Північний потік", банківські транзакції та подальші заходи проти суден тіньового флоту. Але точна форма заходів буде триматися в секреті до моменту ухвалення", - зауважила вона.

Матернова підкреслила, попри те, що ухвалення санкцій в ЄС потребує одностайності, Брюсселю вже вдалося пройти цей шлях 17 разів поспіль. Також вона акцентувала на важливості координації з Вашингтоном.

"До цього часу ми завжди вводили санкції разом із США та іншими партнерами. І я знаю, що українська влада, як і європейські лідери, активно взаємодіють із США. І ми всі щиро сподіваємося, що ця тенденція триватиме", - сказала дипломат.

Посол також відповіла на сумніви щодо дієвості санкцій.

"Мене часто запитують, чи ефективні санкції. Якби вони не працювали, ми б не бачили того, що Росія не має доступу до ключових компонентів для своєї зброї й змушена заміщувати їх внутрішнім виробництвом", - зазначила Матернова.

Серед результативних рішень вона згадала й замороження російських золотовалютних резервів.

"Замороження активів центрального банку на самому початку повномасштабного вторгнення також стало дуже рішучим кроком. І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. У цьому немає жодного сумніву", - підсумувала посол ЄС.