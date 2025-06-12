Посол ЕС объяснила эффективность санкций против РФ: "Меня часто об этом спрашивают"

"ЕС уже принял 17 пакетов санкций. Две недели назад был утвержден 17-й пакет. Он предусматривает достаточно существенные ограничения, в том числе в отношении так называемого теневого флота, а также индивидуальные санкции и санкции против компаний", - напомнила дипломат.

По ее словам, Евросоюз не останавливается, следующий, 18-й пакет уже в разработке. Там планируется, в частности, расширение мер в отношении российского нефтяного сектора, банковских транзакций и дополнительные ограничения в отношении судов теневого флота.

"Мы рассматриваем вопрос ограничения цен на нефть, трубопровод "Северный поток", банковские транзакции и дальнейшие меры против судов теневого флота. Но точная форма мер будет держаться в секрете до момента принятия", - отметила она.

Матернова подчеркнула, несмотря на то, что принятие санкций в ЕС требует единодушия, Брюсселю уже удалось пройти этот путь 17 раз подряд. Также она акцентировала на важности координации с Вашингтоном.

"До сих пор мы всегда вводили санкции вместе с США и другими партнерами. И я знаю, что украинская власть, как и европейские лидеры, активно взаимодействуют с США. И мы все искренне надеемся, что эта тенденция будет продолжаться", - сказала дипломат.

Посол также ответила на сомнения относительно действенности санкций.

"Меня часто спрашивают, эффективны ли санкции. Если бы они не работали, мы бы не видели того, что Россия не имеет доступа к ключевым компонентам для своего оружия и вынуждена замещать их внутренним производством", - отметила Матернова.

Среди результативных решений она упомянула и замораживание российских золотовалютных резервов.

"Замораживание активов центрального банка в самом начале полномасштабного вторжения также стало очень решительным шагом. И позвольте завершить так: нет сомнений в том, что санкции будут более эффективными, если они будут применяться вместе. В этом нет никакого сомнения", - подытожила посол ЕС.