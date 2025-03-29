У Меморандум із МВФ записали додаткове підвищення тарифів на комуналку

"Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань)", - йдеться в документі.

При цьому реформи передбачають зовнішнє фінансування та прозору і виняткову пряму бюджетну підтримку енергетичних державних підприємств в очікуванні доступних бюджетних ресурсів.

Уряд України зазначає, що після закінчення війни буде потрібне поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію.

"На основі пропозиції Міністерства енергетики та пропозицій зацікавлених сторін КМУ ухвалить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану", - ідеться в документі.

Крім того, влада України найближчими місяцями має намір ухвалити закон про сполучення ринків, який істотно прискорить інтеграцію енергетичного ринку України з ринком ЄС.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.

Частковий мораторій

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.