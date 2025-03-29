В Меморандум с МВФ записали дополнительное повышение тарифов на коммуналку

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений)", - говорится в документе

При этом реформы предполагают внешнее финансирование и прозрачную и исключительную прямую бюджетную поддержку энергетических государственных предприятий в ожидании доступных бюджетных ресурсов.

Правительство Украины отмечает, что после окончания войны потребуется постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию.

"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон КМУ примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение 6 месяцев после окончания военного положения", - говорится в документе.

Кроме того, власти Украины в ближайшие месяцы намерены принять закон о сопряжении рынков, который существенно ускорит интеграцию энергетического рынка Украины с рынком ЕС.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Частичный мораторий

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.